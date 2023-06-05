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05:30, 5 июня 2023Путешествия

Россиянин отдохнул в Египте и рассказал об отношении персонала к русским

Читатель «Тонкостей туризма» отдохнул в Египте и заявил об отсутствии неприязни к русским

Фото: Vegan Oazis / Unsplash

Российский турист отдохнул в четырехзвездочном отеле египетского Шарм-эш-Шейха Ghazala Gardens и рассказал об отношении персонала к русским. Своим мнением он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв размещен на платформе «Дзен».

Автор публикации заявил об отсутствии негатива к отечественным путешественникам. «К русским, как со стороны персонала, так и со стороны других туристов, что в отеле, что на пляже, что просто в городе, не заметил никакой неприязни», — пояснил он.

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Читатель портала также подчеркнул, что в целом персонал гостиницы очень дружелюбный. «А если еще и чаевыми иногда баловать, то вообще делают для тебя исключения и дарят подарки», — добавил россиянин.

В целом турист остался доволен отдыхом. Он сообщил, что тур на 12 ночей на двоих взрослых и ребенка обошелся ему в 230 тысяч рублей. В стоимость входили расходы на перелет из Санкт-Петербурга на египетский курорт и обратно. «Море супер, рифы супер, есть и дайвинг прям на пляже за отдельную плату и много других развлечений на воде», — отметил он.

При этом мужчина пожаловался, что вначале его поселили в очень «усталый» номер со старой потрепанной мебелью. «Он находился рядом с танцполом, где шумно по ночам, — указал турист. — Поговорили с администраторами, попросили поменять, без проблем и доплат заменили».

Ранее в мае генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что на египетском курорте рады возвращению российских туристов. По его словам, отечественных путешественников любят за открытость и искренность.

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    Фариза Бацазова
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