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16:04, 17 мая 2023Путешествия

Раскрыто истинное отношение египтян к российским туристам в Хургаде

Генконсул РФ Воропаев: в Хургаде рады возвращению российских туристов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Хургаде рады возвращению российских туристов, их любят за искренность. Истинное отношение египтян к россиянам РИА Новости раскрыл генеральный консул РФ в популярном курортном городе Виктор Воропаев.

«Применительно к Хургаде хотел бы отметить, что это стало особенно заметно после возобновления с 9 августа 2021 года прямых авиарейсов из России, — пояснил генконсул. — Здесь рады возвращению россиян».

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Высокопоставленный дипломат отметил, что отечественных путешественников в Хургаде также ценят за открытость и, в отличие от западных туристов, готовность покупать многочисленные товары и сувениры местного производства.

«Отношения между Россией и Египтом развиваются поступательно, — добавил Воропаев. — Их можно охарактеризовать как традиционно дружественные на протяжении многих десятилетий».

Ранее в апреле российская путешественница и тревел-блогерша Саша Коновалова рассказала об отношении жителей Египта к туристкам из России. По ее словам, многие уверены, что египтяне сходят с ума при виде славянок, однако это уже давно не так. Они считают россиянок красивыми. При этом в 2023 году отношение египетских мужчин к русским женщинам уже не такое неадекватное.

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Фариза Бацазова
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