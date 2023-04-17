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05:38, 17 апреля 2023Путешествия

Тревел-блогерша раскрыла истинное отношение жителей Египта к русским туристкам

Блогерша Коновалова рассказала, что египтяне перестали «пожирать глазами» русских туристок

Фото: Simon Berger / Unsplash

Российская путешественница и тревел-блогерша Саша Коновалова раскрыла истинное отношение жителей Египта к туристкам из России. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, многие уверены, что египтяне сходят с ума при виде славянок, однако это уже давно не так. «Да, они считают нас очень красивыми, — пояснила она. — Вот только в 2023 году их отношение к нам уже не такое неадекватное».

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Блогерша отметила, что лет 10 назад русские девушки воспринимались египтянами как нечто диковинное. Но в последние годы в Египет переехало много женщин славянской и европейской внешности и ситуация изменилась. «Они гуляют по улицам, заходят в местные магазины, бегают по утрам, сидят в кафе, — рассказала она. — Египтяне постепенно привыкли к присутствию заморских красавиц и перестали пожирать их глазами».

Путешественница также подчеркнула, что определяющую роль в этом вопросе играет то, с кем пришла женщина и во что она одета. «Думаю, это стоит знать перед поездкой в Египет, чтобы не обижаться на местных и не привлечь ненужного внимания», — добавила она.

Ранее другая российская путешественница и блогерша Марина Ершова побывала в Египте и пожаловалась, что ей нанесли психологическую травму. По словам туристки, египтяне оказались навязчивыми, неграмотными и помешанными на религии. Она также подчеркнула, что местные мужчины буквально одержимы женщинами.

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Фариза Бацазова
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