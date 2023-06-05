75-летняя мать Илона Маска показала фигуру в мини-платье

75-летняя мать Илона Маска Мэй Маск снялась в мини-платье для журнала InStyle

Мать 51-летнего основателя Tesla и Space X Илона Маска канадско-южноафриканская модель Мэй Маск показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

75-летняя манекенщица снялась для греческой версии журнала InStyle. На размещенном снимке она позировала в обнажающем плечи и ноги фиолетовом мини-платье со шлейфом, украшенным перьями. Ее образ дополняли золотистые босоножки на каблуках и контрастный макияж с темными тенями на веках. «Показываю ноги для InStyle», — подписала она публикацию.

Пользователи сети оценили внешность модели в комментариях. «Совершенно прекрасная и восхитительная», «Какие ноги!», «Невероятная», «Красивая и элегантная», — восхитились юзеры.

В сентябре 2022 года Мэй Маск стала одной из героинь спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit. На размещенных фотографиях знаменитость позировала в слитных купальных костюмах с вырезами на боку, открытыми плечами и объемной аппликацией фиолетового и оранжево-бежевого цвета.