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14:17, 5 июня 2023Ценности

75-летняя мать Илона Маска показала фигуру в мини-платье

75-летняя мать Илона Маска Мэй Маск снялась в мини-платье для журнала InStyle

Фото: @mayemusk

Мать 51-летнего основателя Tesla и Space X Илона Маска канадско-южноафриканская модель Мэй Маск показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

75-летняя манекенщица снялась для греческой версии журнала InStyle. На размещенном снимке она позировала в обнажающем плечи и ноги фиолетовом мини-платье со шлейфом, украшенным перьями. Ее образ дополняли золотистые босоножки на каблуках и контрастный макияж с темными тенями на веках. «Показываю ноги для InStyle», — подписала она публикацию.

Пользователи сети оценили внешность модели в комментариях. «Совершенно прекрасная и восхитительная», «Какие ноги!», «Невероятная», «Красивая и элегантная», — восхитились юзеры.

В сентябре 2022 года Мэй Маск стала одной из героинь спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit. На размещенных фотографиях знаменитость позировала в слитных купальных костюмах с вырезами на боку, открытыми плечами и объемной аппликацией фиолетового и оранжево-бежевого цвета.

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    Алина Гостева
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