Белгородский губернатор сообщил о пожаре на энергетическом объекте

Губернатор Гладков сообщил о пожаре на энергетическом объекте в Белгородском районе

В Белгородском районе после атаки беспилотника произошел пожар на одном из энергетических объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет», — написал глава региона.

На месте происшествия работают оперативные службы, добавил Гладков.

Ранее Вячеслав Гладков провел заседание оперативного штаба после попытки атаки диверсантов на регион. По сообщению Министерства обороны, 4 июня подразделения прикрытия государственной границы выявили попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки.

