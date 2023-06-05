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02:36, 5 июня 2023Россия

Белгородский губернатор сообщил о пожаре на энергетическом объекте

Губернатор Гладков сообщил о пожаре на энергетическом объекте в Белгородском районе

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Белгородском районе после атаки беспилотника произошел пожар на одном из энергетических объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет», — написал глава региона.

На месте происшествия работают оперативные службы, добавил Гладков.

Ранее Вячеслав Гладков провел заседание оперативного штаба после попытки атаки диверсантов на регион. По сообщению Министерства обороны, 4 июня подразделения прикрытия государственной границы выявили попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки.

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    Марина Совина
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