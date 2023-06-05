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20:48, 5 июня 2023Мир

ЕС ввел санкции против девяти россиян в связи с приговором Кара-Мурзе

Совет ЕС ввел санкции против девяти россиян и обвинил их в нарушении прав Кара-Мурзы

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Совет Евросоюза (ЕС) ввел санкции против девяти россиян и обвинил их в нарушении прав человека из-за приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Сегодняшнее решение о санкциях еще раз демонстрирует солидарность Евросоюза со всеми, кто подвергается судебному преследованию, тюремному заключению или запугиванию за то, что борется за права человека и говорит правду», — прокомментировал Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

ЕС ввел ограничения, в том числе, против замминистра юстиции России Олег Свириденко. «В список также входят судьи и другие представители судебной системы, а также высокопоставленный сотрудник российской пенитенциарной системы (Федеральной службы исполнения наказаний Россииприм. «Ленты.ру»), ответственный за унижающее достоинство обращение, которое привело к значительному ухудшению здоровья Кара-Мурзы», — говорится в документе.

17 апреля Владимиру Кара-Мурзе назначили 25 лет колонии строгого режима. Политика признали виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией, государственной измене и распространении фейков о Вооруженных силах России.

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    Семен Александров
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