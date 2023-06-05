Теорию Стивена Хокинга о черных дырах подтвердили лишь частично

В Университете Радбора показали, что горизонт событий необязателен для излучения Хокинга

Физики Университета Радбода в Нидерландах показали, что Стивен Хокинг был прав относительно того, что черные дыры в конце концов исчезают в результате испарения, однако горизонт событий не так важен в этом процессе, как считалось ранее. Гравитация и само искривление пространства-времени также производят излучение Хокинга, в результате которого испаряются все достаточно массивные объекты во Вселенной. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Согласно Хокингу, вблизи горизонта событий спонтанно рождаются и аннигилируют пары из виртуальных частиц и античастиц. Иногда одна частица из пары падает за горизонт событий, в результате чего пара перестает быть виртуальной, а другая частица может улететь, образуя излучение. По закону сохранения массы, излучение заставляет черную дыру терять массу (испаряться). В новой работе было показано, что горизонт событий необязателен для генерации частиц.

Ранее считалось, что излучение Хокинга невозможно без горизонта событий, однако сама кривизна пространства-времени, создаваемая телом большой массы, играет большую роль в генерации частиц, которые разделяются приливными силами гравитационного поля. Поскольку любые крупные объекты, такие как остатки эволюционировавших звезд, имеют массу, достаточную для создания кривизны пространства-времени, они также испаряются, как в том числе и сама Вселенная, что меняет взгляд на ее далекое будущее.

Ученые отмечают, что это явление не должно порождать информационный парадокс, согласно которому информация о состоянии частиц в составе космического объекта теряется при его испарении. Для доказательства сохранения информации необходимы дальнейшие теоретические исследования в отношении энтропии объекта и тепловой природы излучения. Ранее было показано, что информация в черных дырах в действительности не должна теряться, однако до сих пор не было предложено объяснение, каким образом информация может покидать черную дыру при испарении.