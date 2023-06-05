Украина не будет использовать истребители F-16 в летнем наступлении

Глава Минобороны Украины Резников: Киев не будет применять истребители F-16 летом

Украина не будет использовать истребители F-16 летом 2023 года, заявил глава министерства обороны республики Алексей Резников в интервью японскому изданию NHK.

По словам Резникова, потребуется время для подготовки летчиков и технического персонала, обслуживающего эти машины. Украина будет готова разместить истребители осенью или зимой 2023 года.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что американские танки Abrams и истребители F-16 не задействуют при контрнаступлении ВСУ.