В ФРГ заявили о возможности смены позиции по истребителям для Украины

Писториус: в течение двух недель ФРГ может поменять позицию по поставкам F-16 для Украины

Берлин может поменять позицию по поставкам американских многоцелевых истребителей F-16 в интересах Украины в течение двух недель. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Reuters.

«Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно, и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели», — рассказал министр, отметив, что Берлин по-прежнему выступает против поставок крылатых ракет Киеву.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в скором времени обсудит военные поставки Украине вместе с лидерами Великобритании и Дании. Помимо этого, он добавил, что приоритетом военных поставок Запада Киеву будут оставаться средства противовоздушной обороны.

21 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц опроверг информацию об участии Германии в возможной поставке истребителей F-16 на Украину. По его словам, этот вопрос не обсуждается, так как у Берлина нет соответствующей техники.