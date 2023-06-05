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18:35, 5 июня 2023Из жизни

Беременная узнала пол будущего ребенка и устроила погром

Беременная женщина из США впала в истерику на вечеринке после объявления пола ребенка

Кадр: @aintyoukyb

Беременная женщина из США устроила погром перед гостями, когда узнала пол будущего ребенка. Об этом сообщает Indy100.

Будущая мать, для которой устроили традиционную американскую вечеринку по объявлению пола ребенка, впала в истерику, услышав, что у нее родится девочка. Она сорвала праздничный баннер, испортила торт и начала пинать ногами стулья и столы.
Как позже выяснилось, такая реакция случилась у американки из-за того, что у нее уже есть дочь, а она очень хотела мальчика.

Гости вечеринки сняли истерику женщины на видео и выложили его в TikTok, где оно стало вирусным. Ролик набрал больше миллиона просмотров и сотни комментариев. Некоторые пользователи заявили, что пол ребенка неважен, главное — чтобы он был здоровым.

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Другие посочувствовали нерожденному младенцу и сказали, что ушли бы с вечеринки, если бы хозяйка начала так себя вести. «У меня просто челюсть отвисла. Я бы взяла свой подарок и уехала бы оттуда. Уму непостижимо», — написала одна женщина.

Однако третья группа комментаторов отнеслась к реакции будущей матери с пониманием и высказала ей слова поддержки: «Я тоже вел себя как дурак, когда узнал. Держись, сестренка, все будет нормально».

Ранее сообщалось о страдавшей бесплодием жительнице австралийского города Брисбен, которая внезапно родила мальчика. 43-летняя Рейчел О’Доннелл в течение 24 лет была уверена, что не может иметь детей из-за диагностированного у нее синдрома поликистозных яичников.

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    Алиса Дмитриева
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