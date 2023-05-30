Страдавшая от бесплодия женщина внезапно родила

7News: австралийка 24 года страдала бесплодием и внезапно родила сына

Страдавшая бесплодием жительница австралийского города Брисбен внезапно родила мальчика. Об этом сообщает 7News.

43-летняя Рейчел О’Доннелл в течение 24 лет была уверена, что не может иметь детей из-за диагностированного у нее синдрома поликистозных яичников. В конце апреля женщина обратилась в больницу с жалобами на тошноту и боль в желчном пузыре. Вместе с другими исследованиями ей сделали и тест на беременность. Когда он оказался положительным, австралийка отказалась в это поверить. Врачам удалось убедить О’Доннелл только после того, как ей провели ультразвуковое исследование и показали сердцебиение ребенка.

В ходе УЗИ врачи обратили внимание, что частота ударов сердца плода резко сократилась, и пациентку сразу подготовили к операции. Сын, которого австралийка назвала Ксавье, благополучно родился посредством кесарева сечения. Мальчик появился на свет на 10 недель раньше срока, его вес составлял два килограмма, в то время как средний вес новорожденных в Австралии составляет 2,5—4,5 килограмма.

«Этот последний месяц оказался безумным, но веселым», — рассказала О’Доннелл. Она подчеркнула, что не заметила никаких явных признаков беременности.

Ранее сообщалось, что жительница штата Индиана, США, неожиданно для себя родила ребенка через 15 минут после того, как узнала, что беременна. Позднее она узнала, что переживала так называемую скрытую беременность.

