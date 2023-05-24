Женщина узнала о беременности и через 15 минут родила

Жительница США приняла схватки за аппендицит и неожиданно для себя родила

Жительница штата Индиана, США, неожиданно для себя родила ребенка всего через 15 минут после того, как узнала, что беременна. Об этом она рассказала в своем аккаунте в TikTok.

Кайла Николь Симпсон утверждает, что не знала о беременности и не испытывала никаких характерных для этого состояния симптомов. В этот период женщина похудела на 13 килограммов и была стройнее, чем когда-либо. Позднее она узнала, что переживала так называемую скрытую беременность.

В ноябре 2021 года Симпсон испытала сильную боль в животе. Это были родовые схватки, но она приняла их за аппендицит. В больнице женщину осмотрел врач. При ультразвуковом обследовании ее мать успела заметить на экране что-то знакомое, похожее на маленькие ножки. «Затем я издала громкий крик, и врач увидел, что я рожаю», — рассказала блогерша.

Женщину экстренно перевезли в родильное отделение, и через 15 минут на свет появилась ее дочь — здоровый ребенок весом около трех килограммов. «В течение этих 15 минут моя жизнь изменилась навсегда, и теперь я точно могу сказать, что к лучшему», — сказала Симпсон.

Ранее сообщалось, что водительница грузовика из австралийского города Перт не заметила собственной беременности и неожиданно для себя родила ребенка. Не зная, что ждет ребенка, она продолжала ходить на вечеринки и делала многие вещи, которые не рекомендуют беременным женщинам.