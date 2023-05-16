Не знавшая о беременности дальнобойщица неожиданно для себя родила ребенка

Daily Mail: австралийская дальнобойщица не знала о своей беременности и неожиданно родила

Водительница грузовика из австралийского города Перт не заметила собственной беременности и неожиданно для себя родила ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летняя Эшли Уилсон работает дальнобойщицей. Не зная, что ждет ребенка, она продолжала ходить на вечеринки и делала многие вещи, которые не рекомендуют беременным женщинам. Необычным было лишь вздутие живота, донимавшее ее в последние месяцы, но она не думала, что его причиной может быть беременность. У врача, к которому она обратилась, тоже не возникло таких подозрений. Он ограничился тем, что порекомендовал ей пить больше воды и есть арахис.

Когда женщина находилась дома одна, она ощутила сильную боль в животе. Приехавшие по вызову медики заявили, что у нее начались роды. Несмотря на это, она продолжала отрицать, что беременна. «Я не хотела верить в это», — подчеркнула австралийка.

Через шесть минут после приезда скорой помощи она родила девочку, которую назвала Марли-Рэй. Парамедики приняли роды прямо в гостиной, так как на поездку в больницу уже не оставалось времени.

Сейчас мать и дочь чувствуют себя хорошо. Женщина заявила, что рождение ребенка стало одним из лучших событий в ее жизни.

Ранее сообщалось, что 34-летняя жительница штата Джорджия, США, приняла беременность за запор и внезапно родила здорового сына, сидя на унитазе. Она не заметила задержки менструации, не чувствовала шевелений ребенка, и ее живот не увеличился в размерах.

