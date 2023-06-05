Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:01, 5 июня 2023Россия

В российском городе полностью сгорело здание ГИБДД

Baza: в Красноярске полностью сгорело здание ГИБДД вместе с документами и техникой
СюжетПожары в Красноярске

Фото: Telegram-канал Baza

Здание отдела ГИБДД полностью сгорело в Красноярске. Пожарные тушили возгорание несколько часов, сообщает Telegram-канале Baza.

Известно, что пожар начался около двух часов ночи в здании на улице Маерчака. Очаг возгорания располагался за шкафом в одном из кабинетов.

По неизвестным причинам пожарная сигнализация не сработала, поэтому о возгорании узнали лишь спустя полчаса. За это пламя охватило такую площадь, что его было видно из окон, говорится в сообщении.

В результате ЧП здание полностью сгорело вместе со всей техникой и документами. Предварительной причиной пожара назвали неисправную проводку.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение кровли Центральной клинической больницы Новосибирска на площади 1800 квадратных метров. Сейчас продолжается проливка сгоревших конструкций. Всех пациентов больницы эвакуировали, их направят в другие медицинские учреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В США объяснили ненависть к Зеленскому среди стран НАТО. Почему надежды Киева на принятие в альянс иллюзорны?
    Монахи напились и попытались распродать принадлежащее храму имущество
    В российском городе полностью сгорело здание ГИБДД
    Samsung признала проблемы с камерой своих смартфонов
    Появились подробности об упавших на трассу под Калугой беспилотниках
    Россиянам рассказали о выплатах за сгоревшее жилье
    Пересмотр дела российского депутата о растлении ребенка отложили из-за света
    В России предложили увеличить налоговый вычет владельцам инвестиционных счетов
    Автомобиль с людьми съехал с российской трассы и упал с 30-метровой высоты
    На Украине рассказали о подготовке к первым после начала спецоперации выборам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.