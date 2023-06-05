В российском городе полностью сгорело здание ГИБДД

Baza: в Красноярске полностью сгорело здание ГИБДД вместе с документами и техникой

Здание отдела ГИБДД полностью сгорело в Красноярске. Пожарные тушили возгорание несколько часов, сообщает Telegram-канале Baza.

Известно, что пожар начался около двух часов ночи в здании на улице Маерчака. Очаг возгорания располагался за шкафом в одном из кабинетов.

По неизвестным причинам пожарная сигнализация не сработала, поэтому о возгорании узнали лишь спустя полчаса. За это пламя охватило такую площадь, что его было видно из окон, говорится в сообщении.

В результате ЧП здание полностью сгорело вместе со всей техникой и документами. Предварительной причиной пожара назвали неисправную проводку.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение кровли Центральной клинической больницы Новосибирска на площади 1800 квадратных метров. Сейчас продолжается проливка сгоревших конструкций. Всех пациентов больницы эвакуировали, их направят в другие медицинские учреждения.