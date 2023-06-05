Гладков рассказал о разрушениях из-за ударов ВСУ по Белгородской области 4 июня

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что 4 июня из-за атак ВСУ пострадал один человек

Один человек пострадал из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области 4 июня. О ситуации в регионе рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Пострадавший житель поселка Разумное Белгородского района ехал в автомобиле, когда на проезжую часть в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) упал осколок снаряда. Мужчину госпитализировали. В этом же населенном пункте была повреждена теплица. Также повреждения есть в селах Нижний Ольшанец и Стрелецкое. Кроме того, противник выпустил шесть артиллерийских снарядов по селу Нечаевка, а в селе Драгунское беспилотники противника сбросили два самодельных взрывных устройства, повредив один из энергетических объектов.

Самому сильному обстрелу со стороны Украины вновь подвергся Шебекикский городской округ. Власти зафиксировали 611 прилетов различных боеприпасов. В городе есть разрушения на центральном рынке, коммерческих объектах и промышленном предприятии. Число поврежденных домов и машин пока уточняется. 140 снарядов реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерии упали на территорию села Муром. В результате был сильно поврежден один дом. Еще 185 прилетов зафиксировали в Новой Таволжанке, повреждена кровля многоквартирного дома, а также территория центральной площади и учреждение культуры. Кроме того под обстрел попали села Графовка и Безлюдовка, а также хутора Панков и Стадников.

Гладков также сообщил, что 14 минометных снарядов были выпущены по селу Глотово Грайворонского городского округа. 11 прилетов зафиксировали в селе Козинка. Пострадавших нет, но сгорел сарай на одном из частных участков. Еще девять боеприпасов попали по территории местного контрольно-пропускного пункта, разрушений нет.

На Волконский район пришлось девять прилетов. Три из них — по хутору Старый, шесть — по селу Тишанка. Пострадавших и серьезных повреждений нет. Также под обстрел попало село Казачье Рудченское Борисовского районе и Вериговка в Валуйском городском округе.

4 июня Новую Таволжанку также атаковала украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Как заявили в Минобороны, российские войска ударили по противнику из артиллерии, в результате чего он отступил. У диверсантов могли находиться захваченные россияне. Украинские бойцы потребовали встречи с Гладковым, на что губернатор согласился, предложив для этого пункт пропуска «Шебекино». Состоялась ли встреча и каковы ее итоги, пока не сообщалось.