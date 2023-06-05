Экоактивисты собрали десятки мешков мусора на озере в Казани

В Казани экоактивисты собрали 35 мешков мусора на озере Глубокое

Экоактивисты собрали несколько десятков мешков мусора на озере Глубокое в Казани. Об этом сообщает Минэкологии Татарстана на своей странице во «ВКонтакте».

Как отмечается, акция была организована Русским географическим обществом (РГО) и приурочена к Международному дню очистки водоемов. Участие в ней приняли 150 человек: волонтеры, студенты местных колледжей и школьники.

Всего за два часа активисты собрали 35 мешков отходов. Кроме того, дайверы РГО обследовали дно водоема и очистили его от пластиковых бутылок.

«Несмотря на то, что с 2005 года ежегодно на этом озере мы проводим наши субботники, оно требует внимания, пластиковые бутылки со дня озера мы поднимаем регулярно. Но в то же время отрадно видеть, что с каждым годом наших единомышленников становится больше», — отметил заместитель председателя регионального отделения РГО Андрей Агарков.

Ранее в июне сообщалось, что в Кабардино-Балкарии провели субботник в поддержку детства.