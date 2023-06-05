Российский офицер заявил об уничтожении большей части «золотого генофонда» ВСУ

Российский офицер Шмель заявил, что золотой генофонд ВСУ почти уничтожили в начале СВО

Офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС России с позывным Шмель в беседе с РИА Новости заявил, что наиболее опытная и подготовленная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена в самом начале специальной военной операции (СВО).

Российский военный объяснил, что в первой половине СВО в украинской армии очень много было потерь в личном составе именно тех закаленных в боях контрактников, которых Киеву удалось подготовить в течение восьми лет до СВО. «Этот, можно так сказать, "золотой генофонд" армии ВСУ, ну если наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен», — сказал офицер российского спецназа.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что в ходе контрнаступления ВСУ лишатся лучших солдат, потери будут исчисляться сотнями тысяч человек. «Это называется ритуальное жертвоприношение украинцев», — высказался о планах Киева Соскин.