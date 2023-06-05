Депутат Госдумы Бабашов: контрнаступление ВСУ станет началом ужасного конца для Украины

Депутат Государственной Думы Леонид Бабашов заявил, что контрнаступление ВСУ станет началом скорого и ужасного конца для киевского режима. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, из-за действий своих властей, обычные украинцы тоже хлебнут горя», — подчеркнул он. Депутат считает, что шансов на успешное наступление у «киевской хунты» нет.

По его словам, российская армия на сегодняшний день настолько укрепилась на своих боевых позициях, что любые наступательные действия со стороны ВСУ приведут к огромному числу потерь.

Бабашов добавил, что заявления о некоем наступлении со стороны Украины звучат последние восемь месяцев. «Тем не менее, думаю, что в этот раз [президенту Украины Владимиру] Зеленскому придется предпринять наступательные действия, кровавый клоун обязан отчитаться о проделанной работе перед Вашингтонским обкомом», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило о срыве попытки Украины провести крупномасштабное наступления на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. В оборонном ведомстве отметили, что украинские войска не добились поставленных задач.