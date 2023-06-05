Военный ВС РФ Шмель: ВСУ обстреливают Донецк из размещенных на заводе в Авдеевке «Градов»

Офицер 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Шмель заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливают Донецк из реактивных установок залпового огня «Град». Его слова приводит РИА Новости.

Военный отметил, что ВСУ обстреливают Донецк из размещенных на заводе в Авдеевке «Градов». Таким образом украинские солдаты провоцируют техногенную экологическую катастрофу. По словам Шмеля, с завода ВСУ обстреливают не только Донецк, но и Ясиноватую, Спартак.

При этом российские солдаты не отвечают «огнем ствольной артиллерии и реактивными системами залпового огня по Авдеевскому коксохиму, потому как это вызовет экологическую катастрофу — если какие-то резервуары будут повреждены».