Парень продал дорогой подарок ради возлюбленной и сделал неприятное открытие

Пользователь Reddit продал подарок ради денег для возлюбленной и узнал о ее обмане

Пользователь Reddit под ником Express_World9727, учащийся в старшей школе, поделился историей о том, как он сделал неприятное открытие о возлюбленной после того, как решил ей помочь. По словам парня, он продал дорогой подарок, полученный от дедушки, ради денег для подруги и узнал о ее обмане.

Автор поста рассказал, что в прошлом году дедушка подарил ему игровую консоль Nintendo Switch. «Дедушка значил для меня очень много, поэтому этот подарок имеет для меня высокую ценность», — отметил он.

В начале этого года рассказчик начал встречаться с девушкой. Как уточнил парень, это его первые серьезные отношения и до сих пор у него с возлюбленной все было хорошо. Однако неделю назад подруга сообщила, что ее бабушка в тяжелом состоянии попала в больницу и, чтобы увидеть родственницу, ей нужны деньги.

«Несколько дней я размышлял над тем, как можно ей помочь. (...) Я много думал об этом и в итоге решил продать свой Nintendo Switch. Вероятно, это бы ей очень помогло. Это было непростое решение, но я продал консоль и передал ей деньги», — написал он.

Вскоре его возлюбленная перестала выходить на связь. Через некоторое время парень увидел в соцсетях у одной из ее подруг публикации, из которых следовало, что его девушка потратила деньги не на поездку к бабушке, а на билеты на музыкальный фестиваль. После этого он заблокировал ее номер.

В комментариях пользователи встали на сторону автора истории и раскритиковали его подругу. «Ваш дедушка преподнес вам подарок гораздо круче Nintendo Switch. Благодаря ему вы поняли, кем на самом деле является ваша девушка», — поделился мнением один из участников обсуждения.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как проучила бойфренда за неожиданные и оскорбительные слова о ее прошлых отношениях. По словам девушки, она отобрала у парня подаренную ею на день рождения игровую приставку PlayStation 5.