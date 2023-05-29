Девушка отобрала у бойфренда дорогой подарок за неожиданные слова о ее прошлом

Reddit: девушка отобрала у бойфренда подаренную на день рождения PS5 за оскорбление

Пользовательница Reddit с ником PsychologicalMind407 рассказала на портале, что проучила бойфренда за неожиданные и оскорбительные слова о ее прошлых отношениях, отобрав подаренную ею на день рождения игровую приставку PlayStation 5 (PS5). Ее публикация стала популярной и собрала множество комментариев.

Героиня истории заявила, что приобрела парню на день рождения такой дорогой подарок, так как он настаивал на нем. «Прошлым вечером я появляюсь на вечеринке в честь его дня рождения с PS5, его друзья кричат от радости. А его лучшая подруга Джессика смеется и говорит: "Жаль, что я не шалава, а то тоже могла бы позволить себе PS5"», — говорится в публикации.

Девушка отметила, что рассказала о произошедшем бойфренду, однако тот не придал этому значения. «Я стала дальше давить на него и спрашивать, почему вообще эта девушка так называет меня, а он сказал: "Ну, все же знают, что до того как встретить меня, ты была шалавой". Я спросила его, что это значит, а он сказал: "Ну, понимаешь... Ты встречалась с двумя парнями, которые были лучшими друзьями"», — продолжила автор. Следом она услышала от партнера, что раз уж он смог свыкнуться с «бурным прошлым» партнерши и ее «образом мышления девушки легкого поведения», то и она могла бы простить его подруге шутку.

По словам рассказчицы, двое ее бывших бойфрендов, с которыми она встречалась в разное время, действительно оказались близкими друзьями. Девушка уточнила, что не знала об этом, когда была в отношениях. Она также заверила, что ранее рассказывала об этом нынешнему бойфренду и он спокойно отнесся к этому факту. Автор публикации добавила, что, услышав на вечеринке грубые высказывания парня о ее прошлом, она забрала подаренную ему PS5 и ушла.

«Он был в бешенстве. Он позвонил мне буквально раз 20, но меня это не волновало. Мне было так больно, что я сорвала подарочный бант и отнесла приставку обратно в магазин. Они с радостью вернули мне деньги», — заявила автор поста. Она также порекомендовала бойфренду найти себе другую женщину.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей мести неверному экс-партнеру. Девушка заявила, что стала присылать на его адрес специальное белье от недержания, а также рассказала новой подруге парня, что у него проблемы с мочеиспусканием.