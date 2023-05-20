Девушка придумала оригинальный способ отомстить бывшему парню за предательство

Reddit: девушка уличила бойфренда в общении с другой и прислала ему белье от недержания

Пользовательница Reddit рассказала, как придумала оригинальный способ отомстить бывшему парню за предательство. Уличив бывшего возлюбленного в общении с другой женщиной, девушка стала присылать на его адрес специальное белье от недержания, а также рассказала подруге парня, что у него проблемы с мочеиспусканием.

Автор поста написала, что встречалась с мужчиной, который казался ей идеальным. «Он расстался со мной во время свидания, а через время вернулся. Когда мы сошлись, все шло отлично, мы даже познакомили наших детей от прошлых отношений», — рассказала девушка. Однако позже, по ее словам, мужчина бросил ее по телефону и попросил съехать от него.

«Мне было обидно, но еще он причинил боль моему ребенку. Как ему объяснить, что он больше не увидит человека, которого видел каждый день?» — призналась героиня истории. Впоследствии выяснилось, что мужчина расстался с рассказчицей, так как начал общаться с другой женщиной, на которой впоследствии женился.

«Когда мой бывший парень бросил меня, я начала подписывать его на доставку белья для страдающих от недержания мочи, добавок для здоровья простаты, лекарств для лечения эректильной дисфункции», — рассказала автор.

Спустя месяц после расставания девушка встретилась с одной из подруг бывшего парня по имени Мэг. «Она спросила меня, были ли какие-то проблемы со здоровьем у моего экс-бойфренда», — отметила она. По словам Мэг, бывший парень девушки приходил к ней и ее мужу домой, был пьян и описал себя и диван. «На следующий день они были в гостях у моего бывшего и Мэг нашла под раковиной белье от недержания мочи», — добавила рассказчица.

В ответ девушка притворилась, что ей неприятно раскрывать подробности ее личной жизни с бывшим возлюбленным, на что Мэг кивнула и подмигнула, дав понять, что уловила намек. «На самом деле, у него не было никаких проблем с недержанием, но я стала чувствовать себя лучше, когда моя месть удалась», — заключила она.

В комментариях под постом пользователи также предложили подписать мужчину на рассылку от адвокатов по разводам в качестве еще одной мести. Другие предположили, что у бывшего парня рассказчицы действительно есть проблемы с мочеиспусканием, так как он сохранил специальное белье от недержания и описался в доме друзей.