Россиянин сжег религиозную литературу на территории храма

Житель Красноярска сжег религиозную литературу на территории храма

В Красноярске местный житель сжег религиозную литературу сразу после выхода из храма. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП 124».

Россиянин взял газету со стоявшего в храме стенда. Выйдя на улицу, он сжег газету в ближайшей урне на территории религиозного учреждения.

Получивший сообщение наряд полиции прибыл на улицу Щорса, добавляет канал. Согласно информации из открытых источников, на этой улице расположен храм Рождества Христова. После задержания мужчина не смог объяснить, почему от сжег газету.

В мае житель Волгоградской области сжег Коран около здания Соборной мечети. По версии следствия, он действовал по заданию украинских спецслужб. Верующие негативно восприняли сожжение священной книги мусульман. В частности, в Грозном прошла демонстрация, в которой участвовали около 60 тысяч человек. После возбуждения уголовного дела по факту сожжения Корана фигуранта этапировали в Чечню.