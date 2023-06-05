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09:00, 5 июня 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о выплатах за сгоревшее жилье

«Известия»: получить выплату за сгоревшее жилье можно через суд

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За сгоревшее во время пожара жилье, которое не было застраховано, можно получить выплату через суд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на юристов.

В случае компенсации вреда за счет причинителя ущерба россиянам посоветовали оформить факт причинения ущерба, получить документы из МЧС, где будет указана причина возгорания, а затем обратиться в суд с иском о взыскании убытков. При этом, если недвижимость была застрахована, то владельцы могут рассчитывать на страховую выплату.

«Если возгорание наступило по вине конкретного лица, в том числе в результате неосторожных действий, пострадавший имеет право взыскать с него полную стоимость ущерба», — заявила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

Юристы также рассказали о нюансах получения компенсации от государства. В таком случае рассчитывать на выплату можно, если пожар возник из-за действия властей или чрезвычайной ситуации. Так, собственникам придется предоставить документы о праве собственности, отсутствие договора страхования и доказать, что жилье являлось единственным.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала, что россияне, чье жилье было разрушено из-за наводнений, лесных пожаров или других ЧП, могут получить до 100 тысяч рублей.

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    Нина Ташевская
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