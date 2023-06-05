Россиянам рассказали о выплатах за сгоревшее жилье

«Известия»: получить выплату за сгоревшее жилье можно через суд

За сгоревшее во время пожара жилье, которое не было застраховано, можно получить выплату через суд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на юристов.

В случае компенсации вреда за счет причинителя ущерба россиянам посоветовали оформить факт причинения ущерба, получить документы из МЧС, где будет указана причина возгорания, а затем обратиться в суд с иском о взыскании убытков. При этом, если недвижимость была застрахована, то владельцы могут рассчитывать на страховую выплату.

«Если возгорание наступило по вине конкретного лица, в том числе в результате неосторожных действий, пострадавший имеет право взыскать с него полную стоимость ущерба», — заявила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

Юристы также рассказали о нюансах получения компенсации от государства. В таком случае рассчитывать на выплату можно, если пожар возник из-за действия властей или чрезвычайной ситуации. Так, собственникам придется предоставить документы о праве собственности, отсутствие договора страхования и доказать, что жилье являлось единственным.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала, что россияне, чье жилье было разрушено из-за наводнений, лесных пожаров или других ЧП, могут получить до 100 тысяч рублей.