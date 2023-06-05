В Турции оценили возможность расселения россиян и украинцев по разным отелям

В Турции не видят необходимости в размещении россиян и украинцев по разным отелям

Представители турбизнеса и отельеры Турции не видят необходимости в расселении граждан России и Украины в разные гостиницы. Возможность раздельного размещения россиян и украинцев Profi Travel оценили специалисты туротрасли.

Эксперты объясняют подобное решение отсутствием реальных конфликтов и готовностью местных властей быстро реагировать на них в случае возникновения. Так, основатель сети TBS и туроператора OneTouch Рашада Мамедова заявила, что в настоящее время турпоток из Украины невелик, поэтому «вряд ли стоит ожидать неприятных ситуаций».

Однако власти популярной курортной страны и представители турбизнеса настроены на то, чтобы жестко пресекать проявления враждебности в отношении отдыхающих из любых государств. «У отелей всегда есть возможность снизить число контактов между туристами из разных стран, и эти методы применялись уже много лет, так как в Турцию приезжают путешественники со всего мира», — подчеркнула заместитель генерального менеджера отеля Pine Beach Resort Анна Йиит.

Специалист отметила, что, к примеру, работники ресепшена стараются не селить туристов из конфликтующих государств в соседние номера и не сдавать им беседки рядом на пляже. «Но это все в большей степени перестраховочные меры, потому что реальные конфликты случаются редко», — пояснила она.

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов уведомил, что в Турции отказалась от идеи селить отдыхающих из России и Украины в разные гостиницы в летнем сезоне 2023 года. Высокопоставленный дипломат объяснил подобное решение небольшим количеством конфликтных ситуаций между туристами в отелях за прошлый сезон. По его словам, расчет идет на сознательность иностранных гостей.