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20:05, 5 июня 2023Путешествия

На Западе оценили возможность открытия воздушного пространства над Россией

В IATA исключили открытие воздушного пространства над Россией в ближайшем будущем

Фото: William Hook / Unsplash

В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) исключили возможность открытия воздушного пространства над Россией в ближайшем будущем. Как передает CNN, об этом на собрании IATA заявил ее генеральный директор Уилли Уолш, также оценивший длительность авиаперелетов из стран Запада в Азию.

«Я не думаю, что в ближайшем будущем воздушное пространство России будет открыто, поэтому нам придется смириться с текущей ситуацией. Авиакомпании будут вынуждены строить более длинные маршруты между Европой и Азией», — пояснил глава IATA.

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Уолш добавил, что вопрос открытия воздушного пространства над Россией можно будет рассматривать после завершения специальной военной операции. Генеральный директор холдинга Air France-KLM Бенджамин Смит, в свою очередь, отметил, что из-за невозможности летать над Россией путешествия из Европы в Азию стали на два-три часа длиннее.

Тем временем авиакомпании КНР начали избегать воздушное пространство России при полетах в США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса для отслеживания рейсов FlightAware и свои источники в авиации.

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    Марина Черняк
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