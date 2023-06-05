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08:52, 5 июня 2023Экономика

В России предложили увеличить налоговый вычет владельцам инвестиционных счетов

РБК: налоговый вычет по ИИС-3, открытых на 10 лет, предложили увеличить до 30 млн рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В России предложили увеличить налоговый вычет владельцам инвестиционных счетов (ИИС) третьего типа. Об этом со ссылкой на подготовленные Минфином поправки в Налоговый кодекс сообщает РБК.

В ведомстве предложили установить размер налогового вычета в 30 миллионов рублей. Это позволит вернуть уплаченный инвестором НДФЛ на сумму в 3,9 миллиона рублей при ставке налога в 13 процентов или 4,5 миллиона рублей при ставке 15 процентов. Поправка затронет счета, открытые на максимальный срок в десять лет. Также в Минфине предлагают ввести переходный период для новых ИИС — в 2024 году их предельный срок действия составит пять лет, в 2025 году — шесть лет. До максимального уровня он вырастет к 2029 году.

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Сейчас в России можно открыть инвестиционные счета двух типов — на взнос и на доход. Первый позволяет получать налоговый вычет с официального дохода, а второй — с дохода по всем инвестициям, полученным с ИИС — например, продажи ценных бумаг или купонного дохода от облигаций. У владельцев ИИС первого типа максимальная сумма доходов, с которой можно получить налоговый вычет, ограничена 400 тысячами рублей.

Сейчас в правительстве обсуждают новый тип ИИС, который объединит все налоговые льгот старых версий, позволит инвесторам частично снимать деньги с таких счетов, но будет рассчитан на более долгий срок. При этом многие участники рынка отмечают, что горизонт планирования в десять лет слишком длинный. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, срок ИИС-3 необходимо сократить до пяти лет.

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    Вячеслав Агапов
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