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10:07, 5 июня 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на три года условно за избиение детей сожительницы

Под Архангельском осудили на три года условно пенсионера, избивавшего сыновей сожительницы

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Архангельской области суд приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно 67-летнего местного жителя за избиение двоих несовершеннолетних детей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») и части 2 статьи 116.1 («Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия») УК РФ.

По данным ведомства, с июня 2022 года по январь 2023 года в Пинежском районе пьяный фигурант регулярно избивал сыновей сожительницы. Отмечается, что он уже был судим за нанесение побоев.

На допросе мужчина признал вину.

Ранее в Томской области мужчина напал на сожительницу и избил ее мясорубкой на глазах у детей.

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    Екатерина Власова
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