В США прокомментировали сообщения об атаке бизнес-джета истребителями ВВС

WP: истребители ВВС США не сбивали упавший в Вирджинии бизнес-джет Cessna Citation

Истребители ВВС США не сбивали упавший в штате Вирджиния бизнес-джет Cessna Citation, на борту которого были дочь и двухлетняя внучка владельца компании EMM Джона Румпеля. Об этом со ссылкой на источники в военных кругах сообщает газета Washington Post (WP).

«Нет никаких признаков того, что причиной крушения стали военные», — говорится в сообщении газеты. При этом отмечается, что на перехват самолета было отправлено шесть истребителей, двое из которых смогли установить с бизнес-джетом визуальный контакт, а также выстрелили по курсу движения самолета несколько осветительных ракет, чтобы привлечь внимание пилота.

Воздушное судно было перехвачено примерно в 15:20 (22:20 по московскому времени). Пилот не реагировал, впоследствии самолет потерпел аварию возле Национального заповедника Джорджа Вашингтона. Североамериканское командование ПВО США, как утверждается, пыталось установить контакт с пилотом.