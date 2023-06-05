США подтвердили привлечение истребителя к перехвату самолета над Вашингтоном

Военные США подтвердили привлечение авиации к перехвату Cessna Citation над Вашингтоном

Североамериканское командование ПВО (NORAD) подтвердило, что истребитель ВВС США F-16 в воскресенье, 4 июня, поднялся в небо для перехвата бизнес-джета Cessna Citation в небе над Вашингтоном. Об этом говорится в распространенном заявлении командования, передает РИА Новости.

Уточняется, что в сложившихся обстоятельствах пилоту самолета было позволено лететь со сверхзвуковой скоростью. Это, в свою очередь, спровоцировало звуковой удар, на который обратили внимание многочисленные жители окрестных районов.

По информации ведомства, воздушное судно было перехвачено примерно в 15:20 (22:20 по московскому времени). Пилот не реагировал, и впоследствии самолет потерпел крушение возле Национального заповедника Джорджа Вашингтона. Отмечается, что NORAD пыталось установить контакт с пилотом вплоть до момента крушения самолета.

Изначально представители пожарной службы и службы внутренней безопасности в Вашингтоне опровергли сообщения о каких-либо инцидентах в городе. Позже Журналисты Reuters подчеркнули, что звук был связан с произошедшим.