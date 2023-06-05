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15:02, 5 июня 2023Моя страна

Национальные богатырские состязания пройдут в Калмыкии

В Калмыкии 11 июня пройдут традиционные мужские соревнования

Кадр: Bumba Mediaholding / YouTube

В Калмыкии на ипподроме Элисты 11 июня стартуют традиционные мужские соревнования «Эрин һурвн наадн». Об этом сообщает ЮСН.

Участники состязаний покажут свое мастерство в национальной борьбе, стрельбе из лука и конных скачках. Праздник начнется с ритуала подношения всем божествам-покровителям ойратских земель. Желающие принять участие в турнире должны предоставить справку о состоянии здоровья.

Конные скачки будут проходить по трем дистанциям — 3 километра на лошадях калмыцкой породы; 7 и 21 километр на лошадях всех пород. Победителю скачек на 21 километр достанется автомобиль. Остальным призерам вручат денежные призы от 10 до 100 тысяч рублей.

Гостей мероприятия также ждет концертная программа и угощения от монашеской общины Калмыкии.

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    Варвара Кошечкина
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