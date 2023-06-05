Появилось видео с места падения беспилотников на трассе под Калугой

Shot опубликовал видео с места падения беспилотников на трассе М3 «Украина» под Калугой

Появилось видео с места падения двух беспилотников на трассе М3 «Украина» под Калугой. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео видно, как часть дороги, на которую рухнули дроны, перекрыта. На месте находятся представители экстренных служб Калужской области.

Как пишет Shot, внешне оба устройства схожи с теми, которые атаковали Москву 30 мая.

О падении беспилотных летательных аппаратов в Калужской области стало известно в понедельник, 5 июня. По данным губернатора региона Владислава Шапши, дроны не сдетонировали.

Из-за ЧП на трассе М3 «Украина» организовали пути объезда, разъяснил калужский губернатор. На месте начали проводить оперативно-технические мероприятия.

2 июня власти Калужской области рассказали о падении неопознанного объекта на территории Кировского района. Объект упал в лесу и взорвался. Тогда в результате происшествия объекты экономики и жилые дома не были повреждены, никто из местных жителей не пострадал.