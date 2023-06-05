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14:08, 5 июня 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 5 июня
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 5 июня. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России и Погранслужба ФСБ 4 июня сорвали попытку двух украинских групп проникнуть на территорию Белгородской области в районе Новой Таволжанки. Атаку удалось отразить с помощью артиллерии и авиации. В ходе контрбатарейной борьбы было подавлено пять украинских минометных взводов, уничтожены боевая машина РСЗО «Град», а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории.

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За прошедшие сутки российские военнослужащие вели бои с Вооруженными силами Украины на четырех направлениях — купянском, краснолиманском, донецком и херсонском. На купянском направлении ВС России удалось пресечь действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Еще одну ДРГ ликвидировали на краснолиманском направлении.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Закотное в Донецкой народной республике сбили самолет противника Су-27. Помимо того, за сутки системы ПВО перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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    Никита Абрамов
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