Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 5 июня

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 5 июня. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России и Погранслужба ФСБ 4 июня сорвали попытку двух украинских групп проникнуть на территорию Белгородской области в районе Новой Таволжанки. Атаку удалось отразить с помощью артиллерии и авиации. В ходе контрбатарейной борьбы было подавлено пять украинских минометных взводов, уничтожены боевая машина РСЗО «Град», а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории.

За прошедшие сутки российские военнослужащие вели бои с Вооруженными силами Украины на четырех направлениях — купянском, краснолиманском, донецком и херсонском. На купянском направлении ВС России удалось пресечь действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Еще одну ДРГ ликвидировали на краснолиманском направлении.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Закотное в Донецкой народной республике сбили самолет противника Су-27. Помимо того, за сутки системы ПВО перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.