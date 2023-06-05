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13:36, 5 июня 2023Россия

В России призвали ужесточить контроль качества сидра из-за отравлений

Депутат Огуль призвал ужесточить контроль качества алкоголя из-за отравлений в Ульяновске

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В сфере контроля качества сидра и другого алкоголя должны быть применены очень жесткие требования, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Таким образом он в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на массовое отравление сидром в Ульяновской области.

Пока это производство будет в частных руках, какие бы мы законы ни писали, тяжело все это соблюсти

Леонид Огульдепутат Госдумы

«Конечно же, здесь должны быть очень жесткие требования. Иногда мы обижаемся на то, что предпринимателей как-то прижимают, но там, где вопрос касается здоровья, общепита, я считаю, должны быть высокие требования», — высказался депутат.

По его мнению, данный случай подтверждает, что на местах не было жесткого контроля. Каждая партия должна была быть проверена на химический состав, так как даже малейшее увеличение компонентов в той или иной пропорции влечет за собой физиологические изменения в организме, обратил внимание Огуль.

«Это очень сложная тема. Как здесь обезопасить наше общество? Помните, раньше боярышником травились? Приняли закон соответствующий, здесь как-то мы обезопасили производство спирта для аптек, еще осталось только до этого дойти. Но, опять же, вот так вот повсеместно проследить очень тяжело. Это, наверное, нужно делать единый какой-то центр контроля: по напиткам — один, по другим продуктам — другой. Наверняка есть такие, но, видимо, они игнорируют», — подытожил парламентарий.

О массовом отравлении жителей Ульяновской области сидром стало известно 5 июня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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    Екатерина Смирная
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