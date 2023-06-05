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09:50, 5 июня 2023Силовые структуры

Шестеро россиян насмерть отравились сидром

СКР: шесть жителей Ульяновской области умерли, отравившись сидром, возбуждено дело

Фото: Unsplash

В Ульяновской области шесть человек скончались от отравления после употребления сидра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным СКР, нескольких жителей Димитровграда госпитализировали в период с 3 по 4 июня. Медики диагностировали у них отравление неустановленным веществом. Шестеро человек скончались.

Следователи установили, что потерпевшие употребили спиртной напиток «Сидр», приобретенный в местном магазине «Территория пива». У поставщика — предпринимателя из Красноглинского района Самарской области -— и на предприятии идут следственные действия.

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    Любовь Ширижик
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