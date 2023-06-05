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13:13, 5 июня 2023Россия

В Минобороны заявили об ударе ВСУ польским оружием по территории России

В Минобороны заявили об уничтожении польских САУ Krab, которые наносили удары по России

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские военные уничтожили произведенные в Польше артиллерийские установки Krab, который наносили удары по территории России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что иностранное вооружение располагалось в районе города Волчанск Харьковской области, где военнослужащие подавили пять минометных взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там же была уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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    Анастасия Шейкина
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