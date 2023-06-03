Стало известно об иностранном оружии у атаковавшей Белгородскую область ДРГ

Washington Post: Белгородскую область 1 июня атаковали техникой из США и ЕС

Украинские диверсанты, которые атаковали Белгородскую область 1 июня, использовали технику и оружие из США и стран Евросоюза (ЕС). Об этом со ссылкой на анонимных американских чиновников пишет газета The Washington Post.

По информации источников издания, три автомобиля украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) MRAP были привезены из США, еще один — из Польши. Помимо этого, у диверсантов были винтовки из Бельгии и Чехии и как минимум один противотанковый комплекс АТ-4.

С 22 по 23 мая в Белгородской области действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения диверсантов на территорию региона. В Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов ДРГ, подчеркнув, что уничтожены более 70 диверсантов, их остатки отбросили на территорию Украины — там по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.

1 июня до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли новую попытку прорыва в Белгородскую область. В атаке участвовали до 70 украинских военных, уточняли в Минобороны.