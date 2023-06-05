Стало известно о задержании еще двоих пособников «Легиона "Свобода России"»

На Урале задержали сотрудничавших с «Легионом "Свобода России"» студента и крановщика

На Урале сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего студента Уфимского машиностроительного техникума и 42-летнего крановщика из Каменск-Уральского, сотрудничавших с запрещенной в России террористической организацией «Легион "Свобода России"». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Юноша должен был поджечь здание военкомата в городе Аша с помощью бутылки с горючим, однако воплотить задуманное не смог, так как о его планах узнали силовики. Сотрудник металлургического завода был задержан за то, что передавал террористам закрытую информацию о своем предприятии. В отношении них возбудили дела о терроризме.

Ранее был задержан еще один пособник «Легиона». 26-летний Дмитрий Д., работавший огнеупорщиком на заводе, попытался поджечь военкомат в Магнитогорске. В ходе расследования выяснилось, что мужчина также причастен к поджогу на железнодорожном перегоне Магнитогорск — Грузовой — Куйбас.