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15:16, 5 июня 2023Силовые структуры

Стало известно о задержании еще двоих пособников «Легиона "Свобода России"»

На Урале задержали сотрудничавших с «Легионом "Свобода России"» студента и крановщика

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На Урале сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего студента Уфимского машиностроительного техникума и 42-летнего крановщика из Каменск-Уральского, сотрудничавших с запрещенной в России террористической организацией «Легион "Свобода России"». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Юноша должен был поджечь здание военкомата в городе Аша с помощью бутылки с горючим, однако воплотить задуманное не смог, так как о его планах узнали силовики. Сотрудник металлургического завода был задержан за то, что передавал террористам закрытую информацию о своем предприятии. В отношении них возбудили дела о терроризме.

Ранее был задержан еще один пособник «Легиона». 26-летний Дмитрий Д., работавший огнеупорщиком на заводе, попытался поджечь военкомат в Магнитогорске. В ходе расследования выяснилось, что мужчина также причастен к поджогу на железнодорожном перегоне Магнитогорск — Грузовой — Куйбас.

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    Владимир Шарапов
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