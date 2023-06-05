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10:47, 5 июня 2023Силовые структуры

Стали известны подробности о попытке поджога военкомата в Магнитогорске

Пытавшийся поджечь военкомат в Магнитогорске оказался сторонником Легиона «Свобода России»

Фото: Telegram-канал Baza

Стали известны подробности о попытке поджога военкомата и диверсии на участке железной дороги в Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, задержанным оказался 26-летний Дмитрий Д., который является сторонником запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"». 3 июня он попытался поджечь военкомат с помощью фейерверков. Вскоре россиянина задержали, но выяснилось, что он причастен к еще одному поджогу на железнодорожном перегоне Магнитогорск — Грузовой — Куйбас.

Ранее стало известно, что представители силовых структур вместе с региональной полицией предотвратили уничтожение одного из территориальных органов Минобороны, а также объекта транспортной инфраструктуры — военного комиссариата в Магнитогорске и участка Южно-Уральской железной дороги.

Фигурант действовал в интересах украинских спецслужб за денежное вознаграждение: он получил инструкцию от куратора Легиона.

Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России («Покушение на террористический акт»), статьи 281 («Диверсия»), предусматривающие максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и пожизненный срок заключения соответственно.

По данным Telegram-канала SHOT, Дмитрий Д. арестован.

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    Екатерина Власова
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