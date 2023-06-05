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14:58, 5 июня 2023Россия

В России продлили упрощенную процедуру регистрации лекарств

Правительство России продлило упрощенную процедуру регистрации лекарств до конца 2024 года

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В России продлили упрощенную процедуру регистрации лекарственных препаратов до 2024 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Как подчеркнул глава кабмина, из-за ограничений, веденных в отношении России другими странами, были нарушены многие логистические цепочки, поэтому было принято решение продлить применение целого ряда упрощенных процедур. «Прежде всего речь идёт о регистрации аналогов средств, уже представленных в России, а также получении разрешений на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, добавив, что при реализации все этикетки на упаковках препаратов будут переведены на русский язык.

Ожидается, что данная мера поможет сохранить стабильность российского рынка медикаментов в условиях санкций.

Согласно российскому законодательству, государственная регистрация необходима для вывода на рынок как отечественных, та и импортных препаратов. Упрощение этой процедуры позволяет получить все необходимые документы в более короткий срок. Лекарства, к которым применима мера, определяет специальная межведомственная комиссия.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении пакет законопроектов, которые вводят уголовную и административную ответственность за ввоз в Россию незарегистрированных лекарств даже при условии их вхождения в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как следует из пояснительной записки к документам, нынешние формулировки «фактически декриминализируют» ввоз и дальнейший сбыт препаратов, безопасность которых не подтверждена.

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    Константин Лысяков
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