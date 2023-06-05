Польский завод LG начал адаптировать Smart TV под российский рынок

«Ъ»: польский завод LG в Млаве начал адаптировать Smart TV под российский рынок

Польский завод южнокорейской компании LG начал устанавливать на выпускаемые телевизоры софт для Smart TV, адаптированный под российский рынок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, на заводе в Млаве создали отдельную линию выпуска телевизоров для СНГ, включая Россию.

«Дело в том, что телевизоры, не адаптированные под наш регион, могут транслировать только эфирное телевидение, а Smart TV на них не работает», — пояснил собеседник «Ъ».

Сотрудник одного из московских магазинов, продающих товары LG, подтвердил, что все телевизоры, продаваемые в сети, поставляются из Польши с работающей функцией Smart TV.

Ранее в пресс-службе Минцифры России сообщали, что отечественный магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на устройства в стране. В ведомстве пояснили, что под техническими устройствами подразумеваются смартфоны, планшеты, компьютеры, а также телевизоры с функцией Smart TV.