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06:45, 5 июня 2023Экономика

Польский завод LG начал адаптировать Smart TV под российский рынок

«Ъ»: польский завод LG в Млаве начал адаптировать Smart TV под российский рынок

Фото: Jakob Ratz / Global Look Press

Польский завод южнокорейской компании LG начал устанавливать на выпускаемые телевизоры софт для Smart TV, адаптированный под российский рынок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, на заводе в Млаве создали отдельную линию выпуска телевизоров для СНГ, включая Россию.

«Дело в том, что телевизоры, не адаптированные под наш регион, могут транслировать только эфирное телевидение, а Smart TV на них не работает», — пояснил собеседник «Ъ».

Сотрудник одного из московских магазинов, продающих товары LG, подтвердил, что все телевизоры, продаваемые в сети, поставляются из Польши с работающей функцией Smart TV.

Ранее в пресс-службе Минцифры России сообщали, что отечественный магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на устройства в стране. В ведомстве пояснили, что под техническими устройствами подразумеваются смартфоны, планшеты, компьютеры, а также телевизоры с функцией Smart TV.

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    Юлия Мискевич
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