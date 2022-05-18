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Российский магазин приложений будет предустанавливаться на устройства в России

Российский магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на устройства в России

Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

Российский магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на устройства в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

«Перечень ПО для предустановки на отдельные виды товаров утверждается распоряжением правительства. По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, российский магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на технические устройства», — говорится в сообщении.

В Минцифрах пояснили, что под техническими устройствами подразумеваются смартфоны, планшеты, компьютеры, а также телевизоры с функцией Smart TV. Уточняется, что в случае смартфонов предустановка касается только устройств на базе Android.

18 мая гендиректор VK Владимир Кириенко раскрыл подробности запуска RuStore. «VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений 25 мая», — заявил Кириенко. Он уточнил, что маркетплейс будет доступен для зарубежных разработчиков.

Ранее в России также стал доступен для пользователей магазин приложений NashStore, предназначенный для устройств под управлением системы Android. В тот же день представители маркетплейса заявили, что сервис подвергся перед запуском DDoS-атаке.

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Асель Минбаева
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