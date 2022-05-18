Раскрыты подробности запуска российского аналога Google Play

Бета-версия магазина приложений RuStore для Android будет запущена 25 мая

Гендиректор VK Владимир Кириенко раскрыл подробности запуска RuStore — российского аналога магазина приложений Google Play для устройств на базе операционной системы Android. Его слова приводит Telegram-канал Минцифры.

«VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений 25 мая», — заявил Кириенко. Он уточнил, что российский аналог Google Plаy будет доступен для зарубежных разработчиков.

Руководитель Минцифры Максут Шадаев сообщил, что законодательно будет существовать один магазин приложений, «тот, вокруг которого консолидировалась отрасль». «Это не будет государственный магазин приложений. Если рынок может сделать это лучше, чем мы, пусть это делает рынок. Дальше вопрос формы реализации, прибыли, мы отдаем это на откуп 10 компаний. VK начнет инвестировать в эту историю, дальше мы посмотрим, как будет», — объяснил он.

16 мая стало известно, что VK подала в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака магазина приложений RuStore. Уточнялось, что компания планирует зарегистрировать три логотипа для сервиса.

Ранее в России также стал доступен для пользователей магазин приложений NashStore, предназначенный для устройств под управлением системы Android. В тот же день представители маркетплейса заявили, что сервис подвергся DDoS-атаке перед запуском.