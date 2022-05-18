Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Раскрыты подробности запуска российского аналога Google Play

Бета-версия магазина приложений RuStore для Android будет запущена 25 мая

Фото: freestocks / Unsplash

Гендиректор VK Владимир Кириенко раскрыл подробности запуска RuStore — российского аналога магазина приложений Google Play для устройств на базе операционной системы Android. Его слова приводит Telegram-канал Минцифры.

«VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений 25 мая», — заявил Кириенко. Он уточнил, что российский аналог Google Plаy будет доступен для зарубежных разработчиков.

Руководитель Минцифры Максут Шадаев сообщил, что законодательно будет существовать один магазин приложений, «тот, вокруг которого консолидировалась отрасль». «Это не будет государственный магазин приложений. Если рынок может сделать это лучше, чем мы, пусть это делает рынок. Дальше вопрос формы реализации, прибыли, мы отдаем это на откуп 10 компаний. VK начнет инвестировать в эту историю, дальше мы посмотрим, как будет», — объяснил он.

16 мая стало известно, что VK подала в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака магазина приложений RuStore. Уточнялось, что компания планирует зарегистрировать три логотипа для сервиса.

Ранее в России также стал доступен для пользователей магазин приложений NashStore, предназначенный для устройств под управлением системы Android. В тот же день представители маркетплейса заявили, что сервис подвергся DDoS-атаке перед запуском.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал информацию о суде над российским военным на Украине
Стало известно о госпитализации Вильфанда
Минобрнауки начнет сотрудничать с вузами Донбасса
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в попытке убить ее
Штурм спецназовцами квартиры с проститутками в Петербурге попал на видео
«Победа» запустит рейсы по новому международному направлению
Россия вышлет французских дипломатов в качестве ответной меры
Повредившего опоры ЛЭП в Кузбассе сторонника украинских националистов арестовали
Российский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины
Собчак высмеяла Боню на Каннском фестивале из-за реакции фотографов на ее выход
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.