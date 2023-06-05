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23:35, 5 июня 2023Мир

Лавров заявил о решимости России отказаться от навязываемых США правил

Лавров: Москва накопила решимость больше не идти на поводу правил, навязываемых США
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Москва накопила решимость больше не идти на поводу правил, которые навязывает Вашингтон. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, текст выступления которого опубликован на сайте ведомства.

Дипломат выступил во время визита на 201-ю российскую военную базу. По словам министра, Россия сначала «собиралась с мыслью, а потом силами». Потом государство провело реформы, уточнил он. Дипломат добавил, что за последние 20 лет Россия возвращается и в Африку, и в Латинскую Америку.

Лавров заявил о смелости России отказаться от чужих правил. «Накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у правил, навязываемых Вашингтоном, который пусть не быстро, но устойчиво теряет свою роль», — подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что США никто не давал права говорить от лица всего мира. Он добавил, что Северная Америка и Европа являются мировым меньшинством, территориально и по численности населения составляя меньшую часть мира.

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    Марина Совина
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