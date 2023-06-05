Мужчина лишился должности из-за слишком долгих походов в туалет

SCMP: житель Китая лишился работы из-за частых посещений туалета

Житель Китая, который проводил по шесть часов в туалете во время работы, лишился должности и проиграл суд. Об этом сообщает SCMP.

Мужчина по фамилии Ван устроился в неназванную компанию в апреле 2006 года. С апреля 2013 года его контракт продлили на неопределенный срок. В декабре 2014 года мужчине потребовалась помощь врачей из-за проблем с прямой кишкой. Это стало началом его частых и слишком долгих, по мнению начальства, походов в туалет. Несмотря на то что лечение прошло успешно, Ван настаивал, что продолжает испытывать постоянные боли, из-за которых он вынужден проводить в санузле от трех до шести часов в день.

По данным работодателя, с 7 по 17 сентября 2015 года мужчина посещал туалет от двух до трех раз за смену, что в сумме за этот период составило 22 посещения. При этом продолжительность пребывания в уборной варьировалась от 47 до 196 минут. 23 сентября 2015 года компания расторгла контракт с сотрудником, сославшись на положения устава об опозданиях, ранних уходах и отсутствии на рабочем месте без уважительной причины.

Ван обратился в арбитражный суд с требованием восстановить его в должности и продлить трудовой контракт на неопределенный срок. После длительного разбирательства вернуть работу мужчина не смог. Суд признал, что продолжительное ежедневное пребывание китайца в туалете превышало разумные физиологические потребности, а его увольнение было законным и обоснованным.

Эта история вызвала бурное обсуждение среди пользователей соцсетей. «Проводить четыре часа из восьмичасового рабочего дня в туалете? Какой работодатель мог бы с таким смириться?» — написал один из них.

«Как будто ему за сидение на унитазе платили», — возмутился другой.

Ранее сообщалось, что жительница Бельгии отсудила у бывшего начальника денежную компенсацию после того, как он в первый рабочий день уволил ее из-за сломанных зубов. Это был серьезный удар по самооценке сотрудницы.

