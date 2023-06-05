Автомобиль с людьми съехал с российской трассы и упал с 30-метровой высоты
В Приморском крае автомобиль с двумя людьми упал с трассы в 30-метровую пропасть
Автомобиль, внутри которого находились два человека, съехал с трассы в Находке Приморского края и упал с 30-метровой высоты в обрыв. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, автомобиль Suzuki Jimny упал в пропасть в районе Рицы близ Прозрачной бухты. Внутри находились водитель и женщина-пассажир.
Известно, что находившиеся в машине выжили — они смогли самостоятельно выбраться из смятой машины, их госпитализировали. Другие подробности случившегося выясняются.
Ранее в Дагестане автомобиль, внутри которого находились четыре человека, упал в пропасть. До удара о землю машина пролетела сотню метров .