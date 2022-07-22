В Дагестане автомобиль с людьми упал в ущелье

В Дагестане четыре человека погибли при падении автомобиля в ущелье в Цолотлинском каньоне

В Дагестане четыре человека погибли в результате падения автомобиля в ущелье в Цолотлинском каньоне, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщает в пятницу, 22 июля, РЕН ТВ.

Автомобиль с людьми пролетел сотню метров до удара о землю. К месту происшествия направились сотрудники правоохранительных органов, представители экстренных служб и медики. Другие обстоятельства случившегося выясняются.

По сведениям Telegram-канала Mash Gor, россияне не заметили обрыв около смотровой площадки из-за тумана.

В республиканском управлении МВД позже пояснили, что погибла семья из четырех человек. Они прибыли в Дагестан на отдых из Оренбургской области.

Ранее в Дагестане в селе Гачада 13-летний подросток за рулем автомобиля сорвался в обрыв и погиб. Вместе с школьником в машине был 15-летний пассажир — его доставили в больницу с различными телесными повреждениями.