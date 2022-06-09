Дагестанский подросток за рулем автомобиля сорвался в обрыв и погиб

В Дагестане в селе Гачада 13-летний подросток за рулем автомобиля сорвался в обрыв и погиб

В селе Гачада Черодинского района Дагестана 13-летний подросток за рулем автомобиля погиб, так как сорвался в обрыв. Об этом сообщило региональное управление МВД в Telegram-канале.

По данным ведомства, российский школьник был за рулем автомобиля «BA3-2106» — он не справился с управлением и съехал в обрыв, высота которого была 25 метров.

Подросток скончался на месте происшествия. Вместе с ним в машине был 15-летний пассажир — его доставили в больницу с различными телесными повреждениями.

Ранее на Урале 15-летний школьник угнал иномарку у матери, столкнулся на трассе с лесовозом и сгорел заживо в салоне авто. ДТП произошло на 143-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.