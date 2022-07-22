Появилось видео с места падения автомобиля в ущелье в Дагестане

Очевидцы сняли видео с места падения автомобиля с четырьмя людьми в ущелье в Дагестане

Начало событий в новости В Дагестане автомобиль с людьми упал в ущелье

В Дагестане очевидцы сняли видео с места падения автомобиля с четырьмя людьми в ущелье у водопада Тобот в Цолотлинском каньоне. Кадры публикует Telegram-канал «Новости ННТ».

На кадрах видно, что большая группа местных жителей помогает спасателям извлекать тела из разбившегося автомобиля. В операции участвуют больше десяти человек.

Как сообщает портал «Урал.56», тела всех четырех погибших уже достали из воды. В МВД уточняли, что погибшие были членами одной семьи, в Дагестан они прибыли на отдых из Оренбургской области.

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования близким погибших. Он отметил, что экстренные службы делали все возможное для их спасения.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным погибших и разделяю боль этой невосполнимой утраты. Вся необходимая помощь вам, конечно, будет оказана. (...) Знаю, что и спасатели, и полиция, и местные жители сделали все возможное, чтобы спасти людей, но шансы обнаружить их живыми после падения с такой высоты были малы», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Дагестане в селе Гачада 13-летний подросток за рулем автомобиля сорвался в обрыв и погиб. Вместе со школьником в машине был 15-летний пассажир — его доставили в больницу с различными телесными повреждениями.