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14:23, 5 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал Калининградскую область «своей» и объяснил эти слова

Президент Белоруссии Лукашенко назвал Калининградскую область «своей» и объяснил эти слова

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым заявил, что страна имеет на столько давние и тесные отношения с российским регионом, что сам белорусский лидер называл область «своей». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Беларусь в Советском союзе всегда, так сказать, отвечала за Калининградскую область, поэтому я ее всегда называл своей. Но боялся, чтоб россияне не подумали, что мы претендуем захватить Калининградскую область», — объяснил Лукашенко.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что в республику в рамках плановой ротации начали прибывать российские военные, вооружения и техника общевойсковых и танковых соединений.

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    Алевтина Запольская
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